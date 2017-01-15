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«Наполи» взял три очка в матче с «Пескарой»

Матч: НаполиНаполи3 : 1ПескараПескара
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:58 | Источник: Soccer.Ru

В 20-м туре Серии А «Наполи» победил «Пескару».

Неаполь, «Сан Паоло»

«Наполи» - «Пескара» - 3:1 (0:0)
Голы: Тонелли 47, Гамшик 49, Мертенс 85, Капрари 86 (пен).

«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Тонелли, Стринич (Маджо 86), Зелински (Аллан 65), Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Джаккерини 80).
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Пескара»: Биццарри, Жупарич, Кода, Бруно (Форнасьер 64), Крешенци, Бенали, Мемушай, Кристанте, Верре (Черри 70), Капрари, Джилардино (Митрицэ 70).
Главный тренер: Массимо Оддо.

Предупреждения: Кода 40, Тонелли 43, Бенали 44, 

Судья: Гавиллуччи Клаудио (Латина)

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой вы можете выбрать лучших игроков матча.

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