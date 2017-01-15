«Наполи» взял три очка в матче с «Пескарой»
Сегодня, 18:58 | Источник: Soccer.Ru
В 20-м туре Серии А «Наполи» победил «Пескару».
Неаполь, «Сан Паоло»
«Наполи» - «Пескара» - 3:1 (0:0)
Голы: Тонелли 47, Гамшик 49, Мертенс 85, Капрари 86 (пен).
«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Тонелли, Стринич (Маджо 86), Зелински (Аллан 65), Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Джаккерини 80).
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Пескара»: Биццарри, Жупарич, Кода, Бруно (Форнасьер 64), Крешенци, Бенали, Мемушай, Кристанте, Верре (Черри 70), Капрари, Джилардино (Митрицэ 70).
Главный тренер: Массимо Оддо.
Предупреждения: Кода 40, Тонелли 43, Бенали 44,
Судья: Гавиллуччи Клаудио (Латина)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой вы можете выбрать лучших игроков матча.
Другие материалы по теме:
19:03 «Лацио» победил «Аталанту» 28
18:52 «Рома» обыграла «Удинезе» 9
15:21 Дзадза прибыл в Валенсию 8
Александр Чистяков
Спорили о результатах матчей ЛЧ, делали ставки на сборную России и Эль Класико. Настала очередь АПЛ: «Школа экспертов» и «Соккер.ру» приглашают на матч МЮ – «Ливерпуль»!
Или войдите через