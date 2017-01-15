Кучук возглавил «Сталь»
Сегодня, 20:37 | Источник: ФК "Сталь" (Каменское)
Экс-тренер «Кубани» и «Локомотива» Леонид Кучук, которого недавно сватали в «Анжи», будет работать на Украине. 57-летний белорус заключил контракт с клубом «Сталь» (Каменское).
Отметим, что ранее Кучук уже работал в УПЛ с киевским «Арсеналом».
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