Кучук возглавил «Сталь»

Экс-тренер «Кубани» и «Локомотива» Леонид Кучук, которого недавно сватали в «Анжи», будет работать на Украине. 57-летний белорус заключил контракт с клубом «Сталь» (Каменское).

Отметим, что ранее Кучук уже работал в УПЛ с киевским «Арсеналом».