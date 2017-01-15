Мутко: «Клубы должны жить по средствам и честно работать»

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал плачевное финансовое положение «Томи».

«Надо, чтобы учредители, владельцы, менеджеры клуба жили по средствам и честно работали - вот и все. Зачем подписывать контракты, если у тебя нет источника дохода? Я беседовал с руководителями региона, с губернатором и спрашивал: зачем вы ведете клуб в Премьер-Лигу, если у вас нет никакой перспективы? „Ну вот, мы надеялись, что нам будут помогать, но вот этот спонсор ушел“, - отвечали они.

Я строил клуб и знаю, что все делается по доходам. Этим надо просто заниматься честно и порядочно, и ничего не будет. А когда люди непонятно что делают, они и финансовый „фэйр-плей“ обойдут».