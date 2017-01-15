«Крылья Советов» и «Сент-Этьен» получили по 250 тыс. евро за трансфер Молло в «Зенит»

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер рассказал, что клуб получил 50 % от трансфера полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит». Ранее, напомним, Молло выступал за «Сент-Этьен».

«Мы получили 50 % суммы от перехода Йоана Молло в „Зенит“. В прессе ходили разговоры о сумме в 3 млн и 3.2 млн евро, но это не соответствует действительности. Правда в том, что трансфер состоялся за 500 тыс. евро. Соответственно „Сент-Этьен“ выручил с продажи игрока 250 тысяч».