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«Крылья Советов» и «Сент-Этьен» получили по 250 тыс. евро за трансфер Молло в «Зенит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Крылья Советов, Зенит, Сент-Этьен, Молло Йоан
Сегодня, 22:45 | Источник: butfootballclub.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер рассказал, что клуб получил 50 % от трансфера полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит». Ранее, напомним, Молло выступал за «Сент-Этьен».

«Мы получили 50 % суммы от перехода Йоана Молло в „Зенит“. В прессе ходили разговоры о сумме в 3 млн и 3.2 млн евро, но это не соответствует действительности. Правда в том, что трансфер состоялся за 500 тыс. евро. Соответственно „Сент-Этьен“ выручил с продажи игрока 250 тысяч».

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