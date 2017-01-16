«Фиорентина» нанесла поражение «Ювентусу»
В матче 20-го тура Серии А «Фиорентина» обыграла «Ювентус».
Флоренция, стадион «Артемио Франки».
«Фиорентина» - «Ювентус» - 2:1 (1:0)
Гол: Калинич 37, Бадель 54 — Игуаин 58.
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Оливера, Родригес, Астори, Бадель, Санчес, Валеро (Иличич 85), Весино, Бернардески (Кристофоро 76), Кьеза (Тельо 81), Калинич.
Главный тренер: Паулу Соуза..
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Барцальи (Манджукич 79), Стураро (Пьяца 61), Хедира, Маркизио (Ринкон 77), Куадрадо, Дибала, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Стураро 26, Весино 29, Кьеллини 33, Кьеза 53, Алекс Сандро 82, Бонуччи 88, Калинич 90, Дибала 90+4.
Судья: Лука Банти.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших игроков встречи.
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Спасибо, очень надеялась, что с вашей помощью сделаем отрыв от Виолы в десять очков. Очень непростой у нас календарь во втором круге. Теперь придется решать самим.
Утренники у меня уже взрослые, таких как ты "снежинок" с кооператива "Сосулька" приглашаем, аха-ха)
Так что в отчимах не нуждаюсь.
А по ЛЧ, я надеюсь на лучшее, а готовлюсь к худшему.