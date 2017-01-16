«Фиорентина» нанесла поражение «Ювентусу»

В матче 20-го тура Серии А «Фиорентина» обыграла «Ювентус».

Флоренция, стадион «Артемио Франки».

«Фиорентина» - «Ювентус» - 2:1 (1:0)

Гол : Калинич 37, Бадель 54 — Игуаин 58.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Оливера, Родригес, Астори, Бадель, Санчес, Валеро (Иличич 85), Весино, Бернардески (Кристофоро 76), Кьеза (Тельо 81), Калинич.

Главный тренер: Паулу Соуза..

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Барцальи (Манджукич 79), Стураро (Пьяца 61), Хедира, Маркизио (Ринкон 77), Куадрадо, Дибала, Игуаин.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Стураро 26, Весино 29, Кьеллини 33, Кьеза 53, Алекс Сандро 82, Бонуччи 88, Калинич 90, Дибала 90+4.

Судья: Лука Банти.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших игроков встречи.