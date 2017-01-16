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Роналду повторил рекорд Санчеса по количеству забитых пенальти в Примере

Матч: СевильяСевилья2 : 1РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Роналду Криштиану
Сегодня, 09:04 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Реализовав пенальти в матче 18-го тура Ла Лиги против «Севильи», нападающий «Реала» Криштиану Роналду сравнялся с легендарным форвардом «сливочных» Уго Санчесом в списке игроков с наибольшим количеством забитых пенальти в истории чемпионата Испании.

Теперь на счету обоих футболистов по 56 точных ударов с 11-метровой отметки.

Добавим, что таких показателей португалец добился в 249 матчах за «Реал», мексиканцу же потребовалось для этого 347 матчей.

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