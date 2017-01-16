Роналду повторил рекорд Санчеса по количеству забитых пенальти в Примере
Сегодня, 09:04 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Реализовав пенальти в матче 18-го тура Ла Лиги против «Севильи», нападающий «Реала» Криштиану Роналду сравнялся с легендарным форвардом «сливочных» Уго Санчесом в списке игроков с наибольшим количеством забитых пенальти в истории чемпионата Испании.
Теперь на счету обоих футболистов по 56 точных ударов с 11-метровой отметки.
Добавим, что таких показателей португалец добился в 249 матчах за «Реал», мексиканцу же потребовалось для этого 347 матчей.
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по пенальти он всегда номер 1
только он давно обогнал санчеса по незабитым!!
по пенальти он всегда номер 1
только он давно обогнал санчеса по незабитым!!
А у этого за 7.
Но Роналду и тут преуспел.
За 7 сезонов всего в шаге от единоличного рекорда Ла Лиги по пенальти забитым.
При этом абсолютный лидер Ла Лиги по пробитым пенальти (65)
Абсолютный лидер по нереализованным (9)
И это все за 7 сезонов.
У Месси к слову за 11 сезонов всего 50 (42 забитых и 8 мимо)
Пока меська увольняет работников балет проекта, за правдивые слова о нем, КриРо ставит рекорды) Все как обычно)
по пенальти он всегда номер 1
только он давно обогнал санчеса по незабитым!!