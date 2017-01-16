Кришито - «Тяньцзинь Сунцзян»: «Вам не нужен защитник?»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Тяньцзинь Сунцзян, Зенит, Кришито Доменико, Витсель Аксель, Каннаваро Фабио
Сегодня, 10:06 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram Фабио Каннаваро | Редакция: Антон Белюсь
Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито в шуточной форме предложил свои услуги «Тяньцзинь Сунцзян».
Накануне главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро на своей странице в сети Instagram поприветствовал в команде новичка Акселя Витселя, а Кришито прокомментировал эту запись следующим образом:
«Вам не нужен защитник?»
«Возможно, мой друг», – ответил защитнику Каннаваро.
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До недавних пор клубы суперлиги могли заявлять пятерых иностранцев — одного представителя азиатского региона и четырех футболистов из других конфедераций. При этом речь шла только о полевых игроках, места в воротах прочно забронированы за местными. И правильно.
Недели три-четыре назад пошли разговоры, что в заявки на сезон и на матчи по-прежнему разрешат включать пятерку легионеров. А вот на поле смогут одновременно выходить только четверо — 3+1.
Клубы Поднебесной продолжили пугать весь мир баснословными суммами, выплачиваемыми за латиноамериканских футболистов, и параллельно везли в Китай корейцев и австралийцев, заполняя ту самую азиатскую вакансию. Отправился на восток из Краснодара и узбек Ахмедов, которому существовавшие правила фактически гарантировали место в стартовом составе.
И вот грянул гром! Футбольная ассоциация Китая, явно получив указание сверху, ужесточила лимит. Причем нововведения вступают в силу уже в этом сезоне, до старта которого осталось совсем немного времени.
В суперлиге все так же можно заявлять пять человек, не обладающих гражданством КНР. Но! На поле вправе выйти только трое. Независимо от того, узбек ты, кореец, бразилец или аргентинец. Помимо этого клубы обязали вносить в заявку на матч двух футболистов возрастом до 23 лет, один из которых обязательно должен участвовать в игре. То есть лимитная схема станет такой: 7 местных + 1 местный молодой + 3 иностранца.
Новость сенсационная. Но не для всех. Финансовая удаль мультимиллионеров и миллиардеров, раскрывших кошельки для громких трансферов впечатлила Европу, но не обрадовала китайские власти. Чувствовалось, что вот-вот «золотой футбольной лихорадке» придет конец. Недаром главное государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР выступило с официальным заявлением, выразив намерение установить контроль над дорогими приобретениями и ограничить как суммы трансферов, так и доходы футболистов.
https://www.youtube.com/watch?v=WmLIGDhgitc
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