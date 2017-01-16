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Кришито - «Тяньцзинь Сунцзян»: «Вам не нужен защитник?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Тяньцзинь Сунцзян, Зенит, Кришито Доменико, Витсель Аксель, Каннаваро Фабио
Сегодня, 10:06 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram Фабио Каннаваро | Редакция: Антон Белюсь

Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито в шуточной форме предложил свои услуги «Тяньцзинь Сунцзян».

Накануне главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро на своей странице в сети Instagram поприветствовал в команде новичка Акселя Витселя, а Кришито прокомментировал эту запись следующим образом:

«Вам не нужен защитник?»

«Возможно, мой друг», – ответил защитнику Каннаваро.

 

Welcome to Tianjin Quanjian family💪🏻💪🏻💪🏻🇨🇳🇨🇳🇨🇳 @axelwitsel28

Фото опубликовано Fabio Cannavaro (@fabiocannavaroofficial)

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