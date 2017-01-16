Кришито - «Тяньцзинь Сунцзян»: «Вам не нужен защитник?»

Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито в шуточной форме предложил свои услуги «Тяньцзинь Сунцзян».

Накануне главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро на своей странице в сети Instagram поприветствовал в команде новичка Акселя Витселя, а Кришито прокомментировал эту запись следующим образом:

«Вам не нужен защитник?»

«Возможно, мой друг», – ответил защитнику Каннаваро.