Хенти сменил «Локомотив» на клуб из ОАЭ

Нападающий «Локомотива» Эсекьель Хенти продолжит карьеру в «Баниясе».

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Объединенных Арабских Эмиратов.

За «Локомотив» нигериец провел 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.