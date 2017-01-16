Хенти сменил «Локомотив» на клуб из ОАЭ
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Локомотив М, Банияс, Хенти Эсекьель
Сегодня, 11:04 | Источник: твиттер ФК "Банияс" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Локомотива» Эсекьель Хенти продолжит карьеру в «Баниясе».
Об этом сообщает пресс-служба клуба из Объединенных Арабских Эмиратов.
За «Локомотив» нигериец провел 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
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