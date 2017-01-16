Нобл: «Пайету лучше не играть за „Вест Хэм“»

Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл прокомментировал саботаж полузащитника Димитри Пайета, который отказывается выступать за «молотобойцев», так как хочет, чтобы его продали в другой клуб:

«Я зол и разочарован, ведь я всегда говорил, что Пайет - один из лучших игроков, с которыми мне доводилось играть.

У меня были, говорю „были“, потому что в последние 2-3 недели практически не общался с ним, отличные отношения с Пайетом, но я не знаю, какие у него мотивы.

Я не собираюсь комментировать то, почему он решил покинуть клуб, но знаю, что если кто-то не хочет играть за клуб, то лучше ему вообще не играть».