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Нобл: «Пайету лучше не играть за „Вест Хэм“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Хэм, Нобл Марк, Пайет Димитри
Сегодня, 11:13 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл прокомментировал саботаж полузащитника Димитри Пайета, который отказывается выступать за «молотобойцев», так как хочет, чтобы его продали в другой клуб:

«Я зол и разочарован, ведь я всегда говорил, что Пайет - один из лучших игроков, с которыми мне доводилось играть.

У меня были, говорю „были“, потому что в последние 2-3 недели практически не общался с ним, отличные отношения с Пайетом, но я не знаю, какие у него мотивы.

Я не собираюсь комментировать то, почему он решил покинуть клуб, но знаю, что если кто-то не хочет играть за клуб, то лучше ему вообще не играть».

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