Каррера: «Если не случится форс-мажор, то „Спартак“ сохранит Промеса»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что полузащитник «красно-белых» Квинси Промес с высокой долей вероятности останется в команде:

«Слухи об интересе к Промесу со стороны „Ливерпуля“? Квинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию того, что он останется в „Спартаке“ навечно. Но сейчас очень надеемся его сохранить. И сам голландец настроен выиграть титул чемпиона России. Скажу так: если не случится форс-мажор, то сохраним.

Что такое „форс-мажор“ в моем понимании? К примеру, недавнее предложение китайского клуба по Витселю. Ни „Зенит“, ни сам полузащитник не могли от такого отказаться».