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Верратти: «Ибрагимович учит одноклубников быть лидерами»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Верратти Марко, Ибрагимович Златан
Сегодня, 12:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти признался, что бывший нападающий команды Златан Ибрагимович, который нынче выступает за «Манчестер Юнайтед», очень помог ему как на футбольном поле, так и за его пределами:

«Я часто слышал о том, что с уходом из ПСЖ Златана Ибрагимовича в команде не осталось лидеров. Наоборот, Златан научил нас, как быть лидерами! Это тот игрок, который делает лучше своих напарников.

Меня впечатляло, что он тренировался как 18-летний парень. Он был образцом для подраджания в раздевалке. Он был лидером. Наблядая за его работой на тренировках, вам хотелось сделать больше, чтобы не чувствовать себя неловко. Златан принес в ПСЖ психологию победителей».

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