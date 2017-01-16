Верратти: «Ибрагимович учит одноклубников быть лидерами»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти признался, что бывший нападающий команды Златан Ибрагимович, который нынче выступает за «Манчестер Юнайтед», очень помог ему как на футбольном поле, так и за его пределами:

«Я часто слышал о том, что с уходом из ПСЖ Златана Ибрагимовича в команде не осталось лидеров. Наоборот, Златан научил нас, как быть лидерами! Это тот игрок, который делает лучше своих напарников.

Меня впечатляло, что он тренировался как 18-летний парень. Он был образцом для подраджания в раздевалке. Он был лидером. Наблядая за его работой на тренировках, вам хотелось сделать больше, чтобы не чувствовать себя неловко. Златан принес в ПСЖ психологию победителей».