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Чугайнов: «Плохо, что Сёмин не смог найти общий язык с лидерами „Локомотива“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Локомотив М, Чугайнов Игорь , Самедов Александр
Сегодня, 14:20 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов не уверен, что расставание «железнодорожников» с полузащитником Александром Самедовым, который перешел в «Спартак», пойдет на пользу «красно-зеленым»:

«Не буду оригинальным, если скажу, что главному тренеру доверили комплектовать команду и выстраивать отношения. Теперь надо будет посмотреть в конце сезона, какой будет результат. То, что Юрий Палыч не смог найти с лидерами общий язык, наверное, плохо, потому что тот же Самедов и Шишкин - значимые игроки для „Локомотива“. Сейчас выводы делать рано, но то, что Александр был ключевым игроком для команды - это безусловно.

Если результат будет, значит, тренер был прав. Сейчас в атаке у „Локомотива“ однозначно проблемы, Хенти и Шкулетич явно не те игроки, которые нужны команде, ставящей перед собой высокие задачи. Теперь еще ушел Самедов, который может и хорошую голевую передачу отдать, и забить. Посмотрим, как клуб будет выходить из сложившейся ситуации».

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