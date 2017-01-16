Боли сменил «Анжи» на «Аль-Айн»

Нападающий Янник Боли сменил «Анжи» на клуб «Аль-Айн», представляющий ОАЭ. Форвард прошел медобследование, в ближайшее время пройдет его презентация.

Боли выступал за «Анжи» с лета 2014 года. В этом сезоне он провел 11 игр и забил 2 гола.

Ранее «Анжи» объявил о смене курса.