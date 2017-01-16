Боли сменил «Анжи» на «Аль-Айн»
Сегодня, 19:51 | Источник: Твиттер ФК "Аль-Айн" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий Янник Боли сменил «Анжи» на клуб «Аль-Айн», представляющий ОАЭ. Форвард прошел медобследование, в ближайшее время пройдет его презентация.
Боли выступал за «Анжи» с лета 2014 года. В этом сезоне он провел 11 игр и забил 2 гола.
Ранее «Анжи» объявил о смене курса.
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Янник.удачи и без травм,принес много пользы для Анжи,
и в ФНЛ,и вышке, успехов тебе в дальнейшей карьере !!!