Сборная ДР Конго обыграла Марокко

В первом туре группового этапа КАН команда ДР Конго минимально переиграла Марокко.

Ойем, «Стад д`Ойем».

ДР Конго - Марокко - 1:0 (0:0)

Гол : Каж 55.

ДР Конго: Матампи, Мбемба, Закуани, Тиссеран, Бокади, Мулумба, Каж (Магома 71), Нсакала (Мутамбала 65), Мпеко, Бакамбу (Мбокани 77), Мубеле.

Главный тренер: Флоран Ибенже.

Марокко: Мохамеди, да Кошта, Бенатия, Мендиль, Дирар, Буссуфа, Саисс (Фажр 73), Амрабат (Эн-Несири 61), Эль-Ахмади, Карсела-Гонсалес (Эль-Араби 78), Бухаддуз.

Главный тренер: Эрве Ренар.

Предупреждения: Нсакала 48, да Кошта 68, Мутамбала 74.

Удаление: Мутамбала 81.

Судья: Амада Нампьяндраза.

В другом матче тура Кот`д-Ивуар сыграл вничью с Того (0:0).