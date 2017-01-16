Сборная ДР Конго обыграла Марокко
Вчера, 23:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В первом туре группового этапа КАН команда ДР Конго минимально переиграла Марокко.
Ойем, «Стад д`Ойем».
ДР Конго - Марокко - 1:0 (0:0)
Гол: Каж 55.
ДР Конго: Матампи, Мбемба, Закуани, Тиссеран, Бокади, Мулумба, Каж (Магома 71), Нсакала (Мутамбала 65), Мпеко, Бакамбу (Мбокани 77), Мубеле.
Главный тренер: Флоран Ибенже.
Марокко: Мохамеди, да Кошта, Бенатия, Мендиль, Дирар, Буссуфа, Саисс (Фажр 73), Амрабат (Эн-Несири 61), Эль-Ахмади, Карсела-Гонсалес (Эль-Араби 78), Бухаддуз.
Главный тренер: Эрве Ренар.
Предупреждения: Нсакала 48, да Кошта 68, Мутамбала 74.
Удаление: Мутамбала 81.
Судья: Амада Нампьяндраза.
В другом матче тура Кот`д-Ивуар сыграл вничью с Того (0:0).
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