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Ещенко: «Я сделал татуировку в честь „Спартака“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Ещенко Андрей
Сегодня, 00:28 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сделал татуировку в честь московского клуба.

«В отпуске устал отдыхать. Не мог долго лежать на пляже. Выполнял индивидуальную программу, в теннис играл. Конечно, не как Роджер Федерер, но старался. (Улыбается.) Кстати, обратите внимание: наконец сделал еще одну татуировку — звезду на плече, посвященную „Спартаку“».

Ещенко играет за «Спартак» с лета 2016 года. На его счету 17 матчей и 1 гол.

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