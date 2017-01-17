Ещенко: «Я сделал татуировку в честь „Спартака“»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сделал татуировку в честь московского клуба.

«В отпуске устал отдыхать. Не мог долго лежать на пляже. Выполнял индивидуальную программу, в теннис играл. Конечно, не как Роджер Федерер, но старался. (Улыбается.) Кстати, обратите внимание: наконец сделал еще одну татуировку — звезду на плече, посвященную „Спартаку“».

Ещенко играет за «Спартак» с лета 2016 года. На его счету 17 матчей и 1 гол.