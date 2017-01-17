Ещенко: «Я сделал татуировку в честь „Спартака“»
Сегодня, 00:28 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сделал татуировку в честь московского клуба.
«В отпуске устал отдыхать. Не мог долго лежать на пляже. Выполнял индивидуальную программу, в теннис играл. Конечно, не как Роджер Федерер, но старался. (Улыбается.) Кстати, обратите внимание: наконец сделал еще одну татуировку — звезду на плече, посвященную „Спартаку“».
Ещенко играет за «Спартак» с лета 2016 года. На его счету 17 матчей и 1 гол.
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