Бубнов: «„Зенит“ купил больше качественных игроков, чем „Спартак“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Бубнов Александр , Эрнани, Молло Йоан
Сегодня, 01:09 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил зимние приобретения «Зенита» на трансферном рынке:
«Думаю, в „Зените“ может получиться хорошая связка Жулиано-Эрнани. Тот же Молло имеет более лучшие показатели, чем у Витселя. Француз может играть и в нападении, и в оттяжке. В целом, „Зенит“ взял больше качественных футболистов, чем „Спартак“. При этом надо помнить, что „Зенит“ играет и в еврокубках. Питерцы ставят еще задачу выиграть чемпионат. От этого и исходят при покупке новичков».
Напомним, бывший хавбек «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с петербургским клубом на 3.5 года.
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15 января 2017
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Наверное, Данни, Молло, Ансальди и Маурисио ехали из Европы в Зенит.
Просто поначалу немного промахнулись клубом.
Но со второй попытки попали "куда надо".
:-)