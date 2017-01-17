Бубнов: «„Зенит“ купил больше качественных игроков, чем „Спартак“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил зимние приобретения «Зенита» на трансферном рынке:

«Думаю, в „Зените“ может получиться хорошая связка Жулиано-Эрнани. Тот же Молло имеет более лучшие показатели, чем у Витселя. Француз может играть и в нападении, и в оттяжке. В целом, „Зенит“ взял больше качественных футболистов, чем „Спартак“. При этом надо помнить, что „Зенит“ играет и в еврокубках. Питерцы ставят еще задачу выиграть чемпионат. От этого и исходят при покупке новичков».

Напомним, бывший хавбек «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с петербургским клубом на 3.5 года.