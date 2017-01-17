«Манчестер Сити» летом будет искать нового вратаря
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Браво Клаудио, Кабальеро Вилли, Харт Джо
Сегодня, 04:35 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Манчестер Сити» летом намерено усилить команду еще одним голкипером.
По информации источника, клуб не собирается продлевать контракт с Вилли Кабальеро и не рассчитывает на арендованного «Торино» Джо Харта, а игра основного вратаря «горожан» Клаудио Браво в последних матчах вызывает вопросы.
Ранее появилась информация, что «Ман Сити» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По слухам, в английском клубе ему готовы платить 800 тыс. фунтов в неделю.
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