«Манчестер Сити» летом будет искать нового вратаря

Руководство «Манчестер Сити» летом намерено усилить команду еще одним голкипером.

По информации источника, клуб не собирается продлевать контракт с Вилли Кабальеро и не рассчитывает на арендованного «Торино» Джо Харта, а игра основного вратаря «горожан» Клаудио Браво в последних матчах вызывает вопросы.

Ранее появилась информация, что «Ман Сити» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По слухам, в английском клубе ему готовы платить 800 тыс. фунтов в неделю.