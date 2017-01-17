«Вольсфбург» и «Уотфорд» интересуются Сарате
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вольфсбург, Уотфорд, Фиорентина, Сарате Мауро
Сегодня, 05:12 | Источник: Firenzeviola.it | Редакция: Павел Молочный
Немецкий «Вольфсбург» и английский «Уотфорд» хотели бы видеть в своих составах нападающего «Фиорентины» Мауро Сарате.
Однако, «фиалки» вряд ли согласятся продать игрока, учитывая высокую вероятность перехода форварда команды Николы Калинича в китайский клуб.
В нынешнем сезоне Серии A Сарате появился на поле в 7 матчах (в 6 из которых выходил на замену), забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
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