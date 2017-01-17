«Вольсфбург» и «Уотфорд» интересуются Сарате

Немецкий «Вольфсбург» и английский «Уотфорд» хотели бы видеть в своих составах нападающего «Фиорентины» Мауро Сарате.

Однако, «фиалки» вряд ли согласятся продать игрока, учитывая высокую вероятность перехода форварда команды Николы Калинича в китайский клуб.

В нынешнем сезоне Серии A Сарате появился на поле в 7 матчах (в 6 из которых выходил на замену), забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.