Сансон перейдет из «Монпелье» в «Марсель»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Монпелье, Сансон Морган
Сегодня, 07:26 | Источник: Bein Sports | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Монпелье» Морган Сансон в ближайшее время должен подписать контракт с «Марселем».
Согласно источнику, команды договорились о цене за 22-летнего хавбека. Сумма его перехода составит 11 млн евро без учета бонусов. Ожидается, что футболист подпишет с «Марселем» длительный контракт. Ранее «Марсель» предлагал за Сансона 9.5 млн евро.
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