Сансон перейдет из «Монпелье» в «Марсель»

Полузащитник «Монпелье» Морган Сансон в ближайшее время должен подписать контракт с «Марселем».

Согласно источнику, команды договорились о цене за 22-летнего хавбека. Сумма его перехода составит 11 млн евро без учета бонусов. Ожидается, что футболист подпишет с «Марселем» длительный контракт. Ранее «Марсель» предлагал за Сансона 9.5 млн евро.