Тарасов: «„Спартак“ заслуженно лидирует, но опять же – впереди весна»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов полагает, что «Спартак» заслуженно лидирует в чемпионате России:

«Кто в РФПЛ ближе всего к золоту? Погодите, есть вторая часть сезона. После перерыва все может кардинально поменяться. У нас непредсказуемый чемпионат.

Решительно настроен „Спартак“? Да, он прибавил, это несомненно. Явно поменялась обстановка. И что хорошо для „Спартака“, там все нормально с коллективом – это чувствуется. Даже в неудачных играх команде везет, а это о многом говорит. Сейчас спартаковцы заслуженно идут на первом месте. Но опять же – впереди весна».