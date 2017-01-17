Тарасов: «„Спартак“ заслуженно лидирует, но опять же – впереди весна»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Спартак М, Тарасов Дмитрий
Сегодня, 07:36 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов полагает, что «Спартак» заслуженно лидирует в чемпионате России:
«Кто в РФПЛ ближе всего к золоту? Погодите, есть вторая часть сезона. После перерыва все может кардинально поменяться. У нас непредсказуемый чемпионат.
Решительно настроен „Спартак“? Да, он прибавил, это несомненно. Явно поменялась обстановка. И что хорошо для „Спартака“, там все нормально с коллективом – это чувствуется. Даже в неудачных играх команде везет, а это о многом говорит. Сейчас спартаковцы заслуженно идут на первом месте. Но опять же – впереди весна».
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Переход Луиса Адриано в «Спартак» заставил «Соккер.ру» вспомнить нападающих москвичей в новом веке: с одних бразильцу стоит брать пример, а горький опыт других учитывать.
20:18 Фото Дзюба: «Уезжаю в Китай» 104
18:29 Видео Самедов: «Очень рад, что вернулся в „Спартак“» 31
15 января 2017
14 января 2017
Александр Чистяков
Самедов вот-вот вернется в «Спартак» после 13-летнего перерыва. «Соккер.ру» разыскивает других воспитанников российских клубов, возвращавшихся к родным пенатам.
Или войдите через
Прямо как мизера - парами ходят.
опозоримся как обычно, нам укажут на наше место, а наше место 6-8, а там как повезет.