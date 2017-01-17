Рейтинг@Mail.ru

Тарасов: «„Спартак“ заслуженно лидирует, но опять же – впереди весна»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Спартак М, Тарасов Дмитрий
Сегодня, 07:36 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов полагает, что «Спартак» заслуженно лидирует в чемпионате России:

«Кто в РФПЛ ближе всего к золоту? Погодите, есть вторая часть сезона. После перерыва все может кардинально поменяться. У нас непредсказуемый чемпионат.

Решительно настроен „Спартак“? Да, он прибавил, это несомненно. Явно поменялась обстановка. И что хорошо для „Спартака“, там все нормально с коллективом – это чувствуется. Даже в неудачных играх команде везет, а это о многом говорит. Сейчас спартаковцы заслуженно идут на первом месте. Но опять же – впереди весна».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 07:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
07:09 Самедов: «Мне всегда симпатизировал итальянский футбол» 7
05:27 Тарасов: «Каждый сезон подхожу с мыслями, что он должен стать золотым» 7
00:28 Ещенко: «Я сделал татуировку в честь „Спартака“» 13
Вчера
Александр Чистяков
На кого равняться Луису Адриано?
Переход Луиса Адриано в «Спартак» заставил «Соккер.ру» вспомнить нападающих москвичей в новом веке: с одних бразильцу стоит брать пример, а горький опыт других учитывать.
Комментариев: 17
20:18 Фото Дзюба: «Уезжаю в Китай» 104
19:30 Данни: «Очень рад вернуться на поле» 19
18:29 Видео Самедов: «Очень рад, что вернулся в „Спартак“» 31
18:22 «Локомотив» просматривает Амира Натхо 16
15 января 2017
08:32 Бурлак: «Перед „Рубином“ по-прежнему стоит задача попасть в Лигу Европы» 8
14 января 2017
Александр Чистяков
Самедов и другие «блудные сыновья»
Самедов вот-вот вернется в «Спартак» после 13-летнего перерыва. «Соккер.ру» разыскивает других воспитанников российских клубов, возвращавшихся к родным пенатам.
Комментариев: 14
все материалы по этой теме
Турниры