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«Реал» заплатит за 17-летнего Исака 10 млн евро

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, АИК, Исак Александер
Сегодня, 10:28 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Реал» заплатит 10 млн евро за талантливого нападающего шведского АИКа Александера Исака. На этой неделе агенты 17-летнего футболиста должны прибыть в Мадрид, чтобы заключить сделку со «сливочными». Поскольку у «Реала» до сих пор действует запрет на трансферы, Исак сможет присоединиться к клубу только летом. 

Если трансфер состоится, это станет самой дорогой продажей шведского клуба в истории. Нынешний рекорд принадлежит «Мальме», который в 2001 году продал Златана Ибрагимовича «Аяксу» за 7.8 млн евро.

В этом сезоне Исак провел 24 матча в местной лиге и забил 10 голов. 

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