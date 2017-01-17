«Реал» заплатит за 17-летнего Исака 10 млн евро

«Реал» заплатит 10 млн евро за талантливого нападающего шведского АИКа Александера Исака. На этой неделе агенты 17-летнего футболиста должны прибыть в Мадрид, чтобы заключить сделку со «сливочными». Поскольку у «Реала» до сих пор действует запрет на трансферы, Исак сможет присоединиться к клубу только летом.

Если трансфер состоится, это станет самой дорогой продажей шведского клуба в истории. Нынешний рекорд принадлежит «Мальме», который в 2001 году продал Златана Ибрагимовича «Аяксу» за 7.8 млн евро.

В этом сезоне Исак провел 24 матча в местной лиге и забил 10 голов.