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Марадона станет послом «Наполи» и почетным гражданином Неаполя

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Наполи, Марадона Диего
Сегодня, 11:07 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона станет послом «Наполи», за который он в свое время выступал. Об этом сообщил президент «партенопейцев» Аурелио де Лаурентис. Также Марадона станет почетным гражданином города Неаполя, торжественная церемония по этому поводу пройдет в мае.

«В субботу мы встретились с Марадоной в Риме и долго общались. Как только Диего решит свои налоговые вопросы, он станет послом „Наполи“ во всем мире», — заявил де Лаурентис.

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