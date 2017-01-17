Марадона станет послом «Наполи» и почетным гражданином Неаполя
Сегодня, 11:07 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона станет послом «Наполи», за который он в свое время выступал. Об этом сообщил президент «партенопейцев» Аурелио де Лаурентис. Также Марадона станет почетным гражданином города Неаполя, торжественная церемония по этому поводу пройдет в мае.
«В субботу мы встретились с Марадоной в Риме и долго общались. Как только Диего решит свои налоговые вопросы, он станет послом „Наполи“ во всем мире», — заявил де Лаурентис.
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