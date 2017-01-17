Марадона станет послом «Наполи» и почетным гражданином Неаполя

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона станет послом «Наполи», за который он в свое время выступал. Об этом сообщил президент «партенопейцев» Аурелио де Лаурентис. Также Марадона станет почетным гражданином города Неаполя, торжественная церемония по этому поводу пройдет в мае.

«В субботу мы встретились с Марадоной в Риме и долго общались. Как только Диего решит свои налоговые вопросы, он станет послом „Наполи“ во всем мире», — заявил де Лаурентис.