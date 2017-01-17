Игроки «Спартака» закончили прохождение медицинского обследования

Футболисты основного состава «Спартака» закончили прохождение медосмотра.

Во вторник осмотр прошли Артем Ребров, Александр Селихов, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Сердар Таски, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Квинси Промес, Денис Давыдов и Зе Луиш.

«Я очень соскучился по футболу. С нетерпением жду, когда приступим к работе», - заявил Промес.

В первую группу, которая прошла осмотр в понедельник, вошли Джано, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Александр Зуев, Маурисио, Фернандо, Роман Зобнин, Евгений Макеев и Лоренцо Мельгарехо.

Первый зимний сбор «Спартака», который пройдет в ОАЭ, начнется 18 января.