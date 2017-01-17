«Ростов» подпишет Девича

«Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Контракт 33-летнего форварда будет рассчитан до конца сезона.

Также источник поведал, что дончане продолжают переговоры с «Зенитом» по Кристиану Нобоа.

«Нобоа продолжает переговоры с „Зенитом“. Другие варианты пока не рассматриваются - либо „Зенит“, либо „Ростов“. От этого во многом будет зависеть будущее Саида Эзатоллахи. Игрок хочет иметь больше игровой практики, и клуб это понимает, но если уйдет Нобоа, то иранец должен остаться.

Клуб рассматривает варианты усиления, готов пригласить игроков на просмотр, но, опять же, ситуация во многом зависит от переговоров по Нобоа».