«Ростов» подпишет Девича
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Зенит, Нобоа Кристиан, Девич Марко, Эзатолахи Саид
Сегодня, 14:32 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Контракт 33-летнего форварда будет рассчитан до конца сезона.
Также источник поведал, что дончане продолжают переговоры с «Зенитом» по Кристиану Нобоа.
«Нобоа продолжает переговоры с „Зенитом“. Другие варианты пока не рассматриваются - либо „Зенит“, либо „Ростов“. От этого во многом будет зависеть будущее Саида Эзатоллахи. Игрок хочет иметь больше игровой практики, и клуб это понимает, но если уйдет Нобоа, то иранец должен остаться.
Клуб рассматривает варианты усиления, готов пригласить игроков на просмотр, но, опять же, ситуация во многом зависит от переговоров по Нобоа».
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Или войдите через
Либо ,,Зенит", либо ,,Ростов".
ТОЛЬКО РОСТОВ!!!
Ростову пригодится!
А нобоу скоро 32,тогда он кто?????
ПЕНСИОНЕРИЩЕ!))))
Девич на Украине очень ярко играл, в Ростове у КББ должен заиграть ещё ярче.
Единственно, что вызывает опасение, то что двухсторонки Зенита будут вызывать больший зрительский интерес, чем матчи РПЛ. Ведь Зенит уже имеет 2 состава, которые на голову превосходят другие клубы страны.
Бердыев понимает, что углубление состава объективная необходимость, нужны приобретения.
А Девич будет или кто-то другой..., пусть в этом разбирается тренерский штаб.