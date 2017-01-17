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Недвед: «Думаю, новая эмблема „Ювентуса“ - это прорыв»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Недвед Павел
Сегодня, 14:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом футболист, а ныне вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассыпался в комплиментах новой эмблеме «бьянконери», которая была официально представлена вчера.

«Я влюблен в новый логотип „Юве“, он понравился мне с самого начала, и я надеюсь, что другим он тоже придется по вкусу.

Мы хотим быть первыми как на поле, так и вне его. Мы видели демонстрацию многих вещей, которые можно органично применить к этой эмблеме, думаю, это отличный пример большого открытия в другой мир.

Я доволен этим логотипом, это инновация, это глоток свежего воздуха, он показывает наше желание двигаться вперед в цифровом и социальном мире. Думаю, это действительно прорыв».

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