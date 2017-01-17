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Девич: «„Ростов“? Пока не могу сказать ничего конкретного»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Девич Марко
Сегодня, 15:10 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий Марко Девич прокомментировал слухи, связывающие его с «Ростовом».

«„Ростов“? Пока что не могу сказать ничего конкретного, я еще ни с кем не подписал контракт. Думаю, что следует подождать некоторое время, тогда все станет известно».

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