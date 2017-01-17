Источник: «В ближайшее время Боккетти продлит контракт со „Спартаком“ на 2.5 года»
Сегодня, 18:25 | Источник: ТАСС | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, знакомого с ситуацией, защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти близок к тому, чтобы продлить сотрудничество с «красно-белыми»:
«Новый контракт будет подписан в самое ближайшее время. Срок соглашения - 2.5 года».
Добавим, что действующий контракт итальянца с московским клубом рассчитан до лета 2017 года.
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Сальве удачи и без травм, в последних матчах здорово играл.
Ты хоть знаешь с кем вы играли???
электрики,дворники,почтальоны и так далее!!
Просто любители погонять круглого!!!
Побесить спартачей,АХАХХАХАХАХ LOL!
xDDDDDDDD
Футбольный клуб «Зенит» разгромил команду из Омана «Сохар» со счетом 14:1 на сборах в Дубае. Сине-бело-голубые вышли на игру в следующем составе: Егор Бабурин, Сергей Зуйков, Луиш Нету (капитан команды), Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Ибрагим Цаллагов, Павел Могилевец, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич.
Во втором тайме на замену вышли Доменико Кришито (капитан), Эрнани, Данни, Даниил Лесовой и Александр Кокорин. В воротах у соперников появился Михаил Кержаков. На 62-й минуте произошла замена голкиперов: Егор Бабурин и Михаил Кержаков поменялись воротами и командами.
Авторами голов стали: Цаллагов (9 минута), Джорджевич (11, 31, 37), Могилевец (15), Мак (28, 68), Мусаев (34), Зуйков (44, 72), Кокорин (55, 58, 66) и Данни (80).
Похоже,что Спартак немного научился работать на трансферном рынке.
Значит час возрождения близок.
Боккетти удачи,поменьше ошибок и отсутствия травм.
Хорошо то,что хорошо заканчивается.
Теперь ждём икры.
Федуну то народных денег не жалко,тратит на всякий шлак,типа: Адриан,Арбузников и т.д.
Лучше бы, на что-нибудь полезное их пустил:сады,школы,больницы.