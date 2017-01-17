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Источник: «В ближайшее время Боккетти продлит контракт со „Спартаком“ на 2.5 года»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Спартак М, Боккетти Сальваторе
Сегодня, 18:25 | Источник: ТАСС | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, знакомого с ситуацией, защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти близок к тому, чтобы продлить сотрудничество с «красно-белыми»:

«Новый контракт будет подписан в самое ближайшее время. Срок соглашения - 2.5 года».

Добавим, что действующий контракт итальянца с московским клубом рассчитан до лета 2017 года. 

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