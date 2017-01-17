Гайтан: «Пока я не оправдал ожиданий Симеоне»
Сегодня, 20:55 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан признался, что ему приходится нелегко после перехода в мадридский клуб из «Бенфики» минувшим летом:
«Пока я не оправдал ожиданий Диего Симеоне.
Конечно, любой футболист хочет играть чаще, но у команды сыгранный состав, в который нелегко пробиться.
Не расстроен ли я тем, что вместо меня обычно играет Карраско? Карраско - отличный игрок. Если ради победы надо, чтобы вместо меня играл он, то играть должен он».
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