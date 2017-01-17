Гайтан: «Пока я не оправдал ожиданий Симеоне»

Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан признался, что ему приходится нелегко после перехода в мадридский клуб из «Бенфики» минувшим летом:

«Пока я не оправдал ожиданий Диего Симеоне.

Конечно, любой футболист хочет играть чаще, но у команды сыгранный состав, в который нелегко пробиться.

Не расстроен ли я тем, что вместо меня обычно играет Карраско? Карраско - отличный игрок. Если ради победы надо, чтобы вместо меня играл он, то играть должен он».