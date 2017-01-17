Головин: «Однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу»
Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своих отношениях с бывшим хавбеком «армейцев» Романом Широковым, которого Головин в свое время вытеснил из основного состава ЦСКА:
«Какие у меня сложились отношения с Широковым? Очень хорошие отношения. Когда он перешел к нам, я еще в основе ни в одном из матчей не вышел. Играть я начал только на сборах, и там я всегда делал упражнения с ним в паре. А место в основе… Это решение тренера, но и я бы не сказал, что Рома был в плохой форме. Просто такой выбор сделал Леонид Викторович. Но Широков мне помогал и в клубе, и в сборной, подбадривал, говорил, чтоб ничего не боялся.
Не боялся даже „Спартак“ поменять на ЦСКА? По поводу „Спартака“ — это его решение. Я не вижу в этом ничего страшного, но я, однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу».
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Вот по весне их вообще разорвет, когда середняк из тарасовки снова обделается!
Вот по весне их вообще разорвет, когда середняк из тарасовки снова обделается!
За кого раньше глорил? За Аланию???))
"после спартака очень трудно отмыться, да люди отмываются, но все равно это клеймо на всю жизнь."
p.s. у Дзюбы трудный путь, но он отмывается, правда клеймо останется на всегда.
Неоднократно кидали и будут их кидать на поле!
Его в ЦСКА Лёня распиарил до уровня игрока типа сборной и где он сейчас, когда Лёни в сборной нет ?Вот в этом то всё и дело.Игроков уровня Головина, в российском чемпионате хватает выше крыши.
Вот Дзагоева бы стоило хапнуть, но совсем уж унижать кокаиновых не стоит.
Алан хоть и с дисциплиной не дружит, но талант реальный.
Не огранённый.
Раскрыт секрет формы ЦСКА. В форме есть нанороботы, которые проникают в тело человека и отключают его мозг. Единственная форма, которая может уничтожить нанороботов - это форма Спартака.
Именно поэтому Головин не может надеть форму Спартака, он хочет, но неизвестная ему сила не даёт ему сделать такой шаг.
Придётся по старинке - пройдя несколько клубов, так сказать - запутать роботов.