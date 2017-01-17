Головин: «Однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своих отношениях с бывшим хавбеком «армейцев» Романом Широковым, которого Головин в свое время вытеснил из основного состава ЦСКА:

«Какие у меня сложились отношения с Широковым? Очень хорошие отношения. Когда он перешел к нам, я еще в основе ни в одном из матчей не вышел. Играть я начал только на сборах, и там я всегда делал упражнения с ним в паре. А место в основе… Это решение тренера, но и я бы не сказал, что Рома был в плохой форме. Просто такой выбор сделал Леонид Викторович. Но Широков мне помогал и в клубе, и в сборной, подбадривал, говорил, чтоб ничего не боялся.

Не боялся даже „Спартак“ поменять на ЦСКА? По поводу „Спартака“ — это его решение. Я не вижу в этом ничего страшного, но я, однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу».