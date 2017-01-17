Бюттнер: «Я чемпион Англии, даже Джеррард о себе такого не скажет»

Бывший защитник «Динамо» Александр Бюттнер, накануне перешедший в «Витесс», вспомнил о времени, проведенном в «Манчестер Юнайтед»:

«Часто слышу, как люди говорят, что я сыграл за МЮ лишь пару игр.

На деле же я провел за „Юнайтед“ больше игр, чем мог об этом мечтать.

Мое приключение в „Манчестер Юнайтед“ не обернулось провалом. Я чемпион Англии, кто еще может это сказать о себе? Даже Стивен Джеррард этого не добился».