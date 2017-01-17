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Бюттнер: «Я чемпион Англии, даже Джеррард о себе такого не скажет»

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: мнение, Витесс, Ман Юнайтед, Бюттнер Александр
Сегодня, 22:26 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Динамо» Александр Бюттнер, накануне перешедший в «Витесс», вспомнил о времени, проведенном в «Манчестер Юнайтед»:

«Часто слышу, как люди говорят, что я сыграл за МЮ лишь пару игр.

На деле же я провел за „Юнайтед“ больше игр, чем мог об этом мечтать.

Мое приключение в „Манчестер Юнайтед“ не обернулось провалом. Я чемпион Англии, кто еще может это сказать о себе? Даже Стивен Джеррард этого не добился».

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