Хаманн: «Видаль - самый важный игрок „Баварии“»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Видаль Артуро, Хаманн Дитмар
Сегодня, 23:34 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн считает хавбека Артуро Видаля самым важным игроком мюнхенского клуба:
«Артуро Видаль - невероятно ценный игрок. До 2015 года у него была более оборонительная роль на поле, но чилиец меня кое-чему научил. Он стал самым важным игроком „Баварии“.
Такой футболист нужен любой команде, особенно в больших и важных играх. Видаль всегда играет на грани дозволенного и постоянно угрожает воротам соперника».
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