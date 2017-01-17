Хаманн: «Видаль - самый важный игрок „Баварии“»

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн считает хавбека Артуро Видаля самым важным игроком мюнхенского клуба:

«Артуро Видаль - невероятно ценный игрок. До 2015 года у него была более оборонительная роль на поле, но чилиец меня кое-чему научил. Он стал самым важным игроком „Баварии“.

Такой футболист нужен любой команде, особенно в больших и важных играх. Видаль всегда играет на грани дозволенного и постоянно угрожает воротам соперника».