«Интер» обыграл «Болонью» в дополнительное время

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» в дополнительное время одержал победу над «Болоньей».

Милан, стадион «Джузеппе Меацца».

«Интернационале» - «Болонья» - 3:2 ДВ (2:1, 0:1, 1:0, 0:0)

Голы : Мурильо 34, Паласио 39, Кандрева 98 – Джемаили 43, Донса 73.

«Интер»: Каррисо, Медель, Мурильо, Д'Амброзио, Ансальди, Гальярдини, Кондогбиа, Мариу, Барбоса (Кандрева 71), Эдер (Брозович 94), Паласио (Икарди 71).

Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Болонья»: Да Кошта, Масина, Майетта, Оиконому, Крафт, Джемаили (Надь 72), Пульгар, Донса, Риццо (Мунье 61), Ди Франческо, Дестро (Оквонкво 79).

Главный тренер: Роберто Донадони.

Предупреждения: Донса 51, Д'Амброзио 63, Ди Франческо 102, Медель 104, Кандрева 111.

Судья: Маурицио Мариани.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.