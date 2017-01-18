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«Интер» обыграл «Болонью» в дополнительное время

Матч: ИнтернационалеИнтернационале3 : 2БолоньяБолонья
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:37 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» в дополнительное время одержал победу над «Болоньей».

Милан, стадион «Джузеппе Меацца».

«Интернационале» - «Болонья» - 3:2 ДВ (2:1, 0:1, 1:0, 0:0)
Голы: Мурильо 34, Паласио 39, Кандрева 98 – Джемаили 43, Донса 73.

«Интер»: Каррисо, Медель, Мурильо, Д'Амброзио, Ансальди, Гальярдини, Кондогбиа, Мариу, Барбоса (Кандрева 71), Эдер (Брозович 94), Паласио (Икарди 71).
Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Болонья»: Да Кошта, Масина, Майетта, Оиконому, Крафт, Джемаили (Надь 72), Пульгар, Донса, Риццо (Мунье 61), Ди Франческо, Дестро (Оквонкво 79).
Главный тренер: Роберто Донадони.

Предупреждения: Донса 51, Д'Амброзио 63, Ди Франческо 102, Медель 104, Кандрева 111.

Судья: Маурицио Мариани.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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