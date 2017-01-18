Эбесилио и Маевский расторгли контракты с «Анжи»

Полузащитники Иван Маевский и Лоренцо Эбесилио, согласно источнику, расторгли свои контракты с «Анжи» и в настоящее время являются свободными агентами.

Оба хавбека выступали за «Анжи» с лета 2015 года.

Ранее стало известно, что махачкалинский клуб покинул форвард Янник Боли, ставший игроком клуба «Аль-Айн».