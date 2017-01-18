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Эбесилио и Маевский расторгли контракты с «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Анжи, Эбесилио Лоренцо, Маевский Иван
Сегодня, 05:54 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитники Иван Маевский и Лоренцо Эбесилио, согласно источнику, расторгли свои контракты с «Анжи» и в настоящее время являются свободными агентами.

Оба хавбека выступали за «Анжи» с лета 2015 года.

Ранее стало известно, что махачкалинский клуб покинул форвард Янник Боли, ставший игроком клуба «Аль-Айн».

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