Миланов: «Нам, иностранцам, тяжело, когда существует такой лимит на легионеров»

Болгарский хавбек ЦСКА Георги Миланов отметил высокую конкуренцию в команде среди полузащитников, а также поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ:

«Сильно ли переживал, когда в феврале уходил в аренду из ЦСКА? Нет. Просто хотел побольше выходить на поле. А в ЦСКА тогда Широков приехал, Россия должна была выступать на чемпионате Европы… Правда, в „Грассхоппере“ не сложилось толком – получил серьезную травму, выбыл на два месяца. Но я не сожалею. Смотрел все матчи ЦСКА, морально был с командой. И когда вернулся, стал играть хорошо. Мне было 23 года: молодой игрок, которому надо было прибавлять и получать практику, опыт, понимаете? Я этого хотел. Поступило предложение от команды, которая тогда шла на втором месте в Швейцарии. Почему нет?

Что мешало мне стать незыблемым игроком основы? У нас очень большая конкуренция – Тошич, Дзагоев, Еременко, еще недавно были Муса и Думбия. Есть футболисты, выступающие за команду семь-восемь лет. Вы знаете, что ЦСКА не делает серьезных изменений в составе. Еще для нас, иностранцев, тяжело, когда есть правило – пять русских всегда на поле. Считаю ли я, что лимит – это правильно? Не знаю. Для россиян – да. А для нас, получается, нет. Ха.

В Болгарии нет ограничений. Там в лучших командах – по два-три болгарина. Болельщики недовольны. И сборная не очень хорошая – когда болгарские футболисты не попадают в состав в чемпионате, для национальной команды это тяжело и для всего нашего футбола».

Миланов также отметил, что, по его мнению, самыми лучшими командами за последнее время в России являются «Зенит» и ЦСКА.