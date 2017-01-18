Будущий игрок «Реала» Исак: «Мне нравится игра Месси, Неймара и Погба»

Нападающий шведского АИКа Александер Исак, которого СМИ активно сватают в «Реал», рассказал о футболистах, чья игра ему импонирует, а также о своих кумирах из прошлого.

«Мне нравится игра Месси, Неймара и Погба. Есть и другие хорошие футболисты, но эти трое самые любимые. Кумиры детства - бразилец Роналдо, Анри и Роналдиньо».

17-летний Исак обойдется «Реалу» в 10 млн евро.