«Вестерло» арендовал у «Брюгге» Страндберга
Соккер.Ру // Бельгия. Про-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Вестерло, Брюгге, Страндберг Карлос
Сегодня, 08:45 | Источник: ФК "Вестерло" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Брюгге» Карлос Страндберг продолжит карьеру в «Вестерло», который арендовал экс-игрока ЦСКА до конца этого сезона. Сегодня состоится официальная презентация игрока. «Вестерло» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
Страндберг покинул ЦСКА в самом начале года, «армейцы» выручили за 20-летнего игрока около 1.5 млн евро.
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