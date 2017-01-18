«Вестерло» арендовал у «Брюгге» Страндберга

Нападающий «Брюгге» Карлос Страндберг продолжит карьеру в «Вестерло», который арендовал экс-игрока ЦСКА до конца этого сезона. Сегодня состоится официальная презентация игрока. «Вестерло» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Страндберг покинул ЦСКА в самом начале года, «армейцы» выручили за 20-летнего игрока около 1.5 млн евро.