Самедов не отправился на сбор со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов не отправился вместе со всей командой на сбор в ОАЭ. Глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Леонид Трахтенберг сообщил, что с игроком все в порядке, а задержка связана с семейными обстоятельствами. Самедов завтра должен присоединиться к остальным футболистам.

Напомним, хавбек перешел в «Спартак» из «Локомотива» в понедельник. Сумма трансфера составила около 3.5 млн евро.