Самедов не отправился на сбор со «Спартаком»
Сегодня, 11:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов не отправился вместе со всей командой на сбор в ОАЭ. Глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Леонид Трахтенберг сообщил, что с игроком все в порядке, а задержка связана с семейными обстоятельствами. Самедов завтра должен присоединиться к остальным футболистам.
Напомним, хавбек перешел в «Спартак» из «Локомотива» в понедельник. Сумма трансфера составила около 3.5 млн евро.
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Клеймо на ухе это как ярмо на шее, из загона вырваться не суждено. Обречён .
Клеймо на ухе это как ярмо на шее, из загона вырваться не суждено. Обречён .
У него палатка с сеном!!
Не когда ему)))
У него палатка с сеном!!
Не когда ему)))
______________________________
Вот всё, что нужно знать об этой новости.
Гыгыгы
У него палатка с сеном!!
Не когда ему)))
Клеймо на ухе это как ярмо на шее, из загона вырваться не суждено. Обречён .