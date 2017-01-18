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Самедов не отправился на сбор со «Спартаком»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 11:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов не отправился вместе со всей командой на сбор в ОАЭ. Глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Леонид Трахтенберг сообщил, что с игроком все в порядке, а задержка связана с семейными обстоятельствами. Самедов завтра должен присоединиться к остальным футболистам.

Напомним, хавбек перешел в «Спартак» из «Локомотива» в понедельник. Сумма трансфера составила около 3.5 млн евро.

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