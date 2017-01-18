«Ницца» продлила контракт с Плеа
Сегодня, 11:41 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ницца» продлила контракт с талантливым нападающим Алассаном Плеа. Новое соглашение 23-летнего игрока рассчитано до лета 2021 года. Сумма отступных в договоре Плеа выросла с 40 млн евро до 50.
В нынешнем сезоне Плеа провел 27 матчей за «Ниццу» во всех турнирах и забил 13 голов.
Ранее французский клуб расстался с опорником Матье Бодмером.
Другие материалы по теме:
05:54 Слухи Эбесилио и Маевский расторгли контракты с «Анжи» 5
Вчера
19:40 Официально Фото Боккетти продлил контракт со «Спартаком» 97
17:50 Официально МЮ активировал пункт в контракте Валенсии о продлении сотрудничества 6
11:41 Слухи «Арсенал» продлит контракт с Мертезакером 6
16 января 2017
15:59 Официально Фото Роббен продлил контракт с «Баварией» 20
15 января 2017
14:44 Слухи Коста просит у «Челси» новый улучшенный контракт 57
Или войдите через