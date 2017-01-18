«Ницца» продлила контракт с Плеа

«Ницца» продлила контракт с талантливым нападающим Алассаном Плеа. Новое соглашение 23-летнего игрока рассчитано до лета 2021 года. Сумма отступных в договоре Плеа выросла с 40 млн евро до 50.

В нынешнем сезоне Плеа провел 27 матчей за «Ниццу» во всех турнирах и забил 13 голов.

Ранее французский клуб расстался с опорником Матье Бодмером.