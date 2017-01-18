3 млн евро за переход Молло были оформлены как бонусы и комиссионные
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Зенит, Крылья Советов, Сент-Этьен, Молло Йоан
Сегодня, 13:36 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
3 млн евро за переход полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит» были оформлены как бонусы и комиссионные, сообщают во Франции. Чистая сумма трансфера составила 500 тысяч евро, половина из них ушла предыдущему клубу Молло «Сент-Этьену».
Ранее сообщалось, что французский клуб может обратиться в ФИФА для разбирательств по данному трансферу.
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Отмечается, что все нарушения связаны с рынком транспортировки газа. Жалобу в ФАС подала «Средневолжская газовая компания». После проведения проверки выяснилось, что чиновники и сотрудники «Газпрома» переводили крупных потребителей газа от этой компании к газораспределительным сетям «Газпром межрегионгаз».
«Несмотря на наличие в Самарской области как минимум двух газораспределительных организаций (ООО "СВГК" и ООО "Газпром газораспределение Самара"), такая корректировка схемы была принята без согласования с ООО "СВГК"»
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И здесь Газпром мухлюет как и трансфером Молло(((
Отмечается, что все нарушения связаны с рынком транспортировки газа. Жалобу в ФАС подала «Средневолжская газовая компания». После проведения проверки выяснилось, что чиновники и сотрудники «Газпрома» переводили крупных потребителей газа от этой компании к газораспределительным сетям «Газпром межрегионгаз».
«Несмотря на наличие в Самарской области как минимум двух газораспределительных организаций (ООО "СВГК" и ООО "Газпром газораспределение Самара"), такая корректировка схемы была принята без согласования с ООО "СВГК"»
--------------------
И здесь Газпром мухлюет как и трансфером Молло(((
Английский джентльмен уходит, не прощаясь -- а еврей всё прощается, прощается, аж надоел как прощается -- но ни за что не уходит.
Короче, спартаковская беспринципность и бесхарактерность -- самая яркая для спартачей характеристика.
...но за Французов немного обидно.
Ответ
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Ишь ты.
За хранцузов тут каждая нерусь вписывается. Как же им обидно, что в законных рамках деньги достались русским "Крыльям", а не подпиндосным подстилкам. Прямо кушать не могут в своей любви к господам своим толерантным.
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А так -- вали. Не задерживаю. Воздух очистится без "духа спартаковского".
Более того: тебя и не звал никто сюда, а уж скучать-то не будут ни в коем случае.
Ты запомни это вот чувство, когда ты врубился, что ты здесь никому не нужен и тебя уже подмывает сдёрнуть -- и помни вечно. Удел такой спартаковский: уходить нахлобученным.
Что тут сказать, понятно, что по всем договорам все будет ровно, уровень юристов в газпроме сомнений не вызывает), деньги в стране останутся...но за Французов немного обидно. Хотя...сами ведь такой договор с КС заключали, должны были понимать что с Россией дело имеют)))
Приди уже в себя.
На картинке спартач.
такие большие деньги честным трудом не заработаешь, но, доказательств что ворованные нет, а иначе бы давно присел.
Хотя может мальцам реально чего-то и перепадёт
...А то что в Париж уйдёт не 1,5 млн. евриков , а лишь только 250 тыс , то я этому буду только рад .
Ответ
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Ну, нормальные наши люди все до единого рады.
А вот спартачам эта ситуация -- как острый серп по тому, что у них уже и без того навсегда атрофировалось.
А Федун отродясь в своей жизни не работал -- все его деньги скомунизжены у народа.
Скорее по карманам добрым самаритянам рассосётся.
Где то я это уже видел.
Аааа, так болелы это сунули в ветку где Кокорин командные достижения за свои выдает.
Ну что ж, как говорится, приятно с вами познакомится.
Хотя имечко у Вас .....странное.
"Мы, хгусские, не обманываем дхгуг дхгуга!"
У вас есть претензии, что Зенит платит мало?! -- так а почему этих претензий не имеет клуб, который заявил нам условия продажи, а? Вам больше, чем "Крыльям", надо? Вы во все бочки затычка?
Или вас корежит, что Федун расфуфыкивает народное бабло налево и направо? Что СбитыйЛётчик(с) пустил по ветру 250 миллионов спартаковских денег?
Так наведите у себя порядок, а не пылайте злобой на тех, кто ведёт экономно и бережно своё хозяйство.