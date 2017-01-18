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3 млн евро за переход Молло были оформлены как бонусы и комиссионные

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Зенит, Крылья Советов, Сент-Этьен, Молло Йоан
Сегодня, 13:36 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

3 млн евро за переход полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит» были оформлены как бонусы и комиссионные, сообщают во Франции. Чистая сумма трансфера составила 500 тысяч евро, половина из них ушла предыдущему клубу Молло «Сент-Этьену». 

Ранее сообщалось, что французский клуб может обратиться в ФИФА для разбирательств по данному трансферу.

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