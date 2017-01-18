Месси: «Буду играть в „Барселоне“ до тех пор, пока этого хочет клуб»
Сегодня, 15:10 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пообещал оставаться игроком «блаугранас» до тех пор, пока этого будет хотеть каталонский клуб.
«Буду ли рассматривать возможный переезд в Англию? Я всегда говорил, что „Барселона“ дала мне всё, поэтому я буду играть здесь столько, сколько этого хочет клуб.
В „Барселоне“ все хотят побеждать в каждом турнире. Перед началом сезона мы не ставим в приоритет какое-то отдельное соревнование, потому что хотим выиграть всё.
Я ненавижу проигрывать. Проигрыш беспокоит меня дольше, чем несколько часов. Не могу смириться с этим чувством. Поэтому нужно использовать все имеющиеся возможности для победы».
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С Месси: Барса предлагает контракт, но Месси не устраивает сумма. Месси рассматривает предложения из Англии и Китая где ему предлагают нужную сумму. И все в этом духе.(У Неймара тут кажись научился).
Вот и вся разница.
П.С. Как я хорошо перефразировал не слова Месси, а заголовок к его интервью))).
Не путай его с Роном, худшим игроком Португалии последние 10 лет, который проваливает все турниры и возглавляет все антисборные.
Да горит пуканчик Пеналду и его фанов, клоунов.
Но вот ,теперь очередь клуба-Месси согласен играть за Барсу.
Он не отказывается от своих слов,но вот захочет ли кдуб умерить аппетиты Аргентинской звезды? Скорее да чем нет,но и нельзя исключать и второй вариант.
Ведь футбол в наше время плавно перекатился в бизнес. И я уверен что 250-350 лямов сити может отстегнуть за легендарного Месси.чего только его имя стоит?
Всем интересно чтобы Месси покинул Барсу,но как болельщик Реала я не хочу чтобы Месси покидал Ла-Лигу. Ведь Роналду,да и вся Испания будет сеучать без Лео.
Удачи Месси и Барсе в их переговарах.
Но потом мне привелось посмотреть, как Месси играл против российского клуба -- и когда в четырёх матчах Месси не смог забить Рубину ни одно гола, проиграв и дважды вытащив ничью -- я как-то, знаете, стал несколько разочарован. Месси, Месси... Рязанцев! Нобоа! Бердыев!
А Месси пусть идёт потренируется. Расти ещё и расти.
Все остальное пустая болтовня.
А что является мерилом в сознание Месси - хочет клуб или не хочет ???
Уж точно не желание болельщиков и команды....
Количество нулей в контракте не надо мешать с желанием клуба.......
Если клуб проявит желание не подкреплённое нужной цифрой - он это и за желание считать не будет.....
Но слова правильные....просто трактовка многозначительная......впрочем как всегда у него...ни горячо ни холодно.......
Лучший игрок мира останется в лучшем клубе мира.