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Месси: «Буду играть в „Барселоне“ до тех пор, пока этого хочет клуб»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 15:10 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пообещал оставаться игроком «блаугранас» до тех пор, пока этого будет хотеть каталонский клуб.

«Буду ли рассматривать возможный переезд в Англию? Я всегда говорил, что „Барселона“ дала мне всё, поэтому я буду играть здесь столько, сколько этого хочет клуб.

В „Барселоне“ все хотят побеждать в каждом турнире. Перед началом сезона мы не ставим в приоритет какое-то отдельное соревнование, потому что хотим выиграть всё.

Я ненавижу проигрывать. Проигрыш беспокоит меня дольше, чем несколько часов. Не могу смириться с этим чувством. Поэтому нужно использовать все имеющиеся возможности для победы».

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