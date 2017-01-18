Месси: «Буду играть в „Барселоне“ до тех пор, пока этого хочет клуб»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пообещал оставаться игроком «блаугранас» до тех пор, пока этого будет хотеть каталонский клуб.

«Буду ли рассматривать возможный переезд в Англию? Я всегда говорил, что „Барселона“ дала мне всё, поэтому я буду играть здесь столько, сколько этого хочет клуб.

В „Барселоне“ все хотят побеждать в каждом турнире. Перед началом сезона мы не ставим в приоритет какое-то отдельное соревнование, потому что хотим выиграть всё.

Я ненавижу проигрывать. Проигрыш беспокоит меня дольше, чем несколько часов. Не могу смириться с этим чувством. Поэтому нужно использовать все имеющиеся возможности для победы».