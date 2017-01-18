«Челси» оштрафовал Косту на 185 тысяч фунтов

По информации британских СМИ, нападающий «Челси» Диего Коста был оштрафован лондонским клубом, прежде чем форвард приступил к тренировкам в основной группе команды.

Сообщается, что футболист сборной Испании заплатил 185 тысяч фунтов штрафа за ссору с наставником «синих» Антонио Конте, которая обернулась для Косты непопаданием в заявку команды на матч 21-го тура АПЛ против «Лестер Сити».

После этого нападающий тренировался индивидуально, в то время как его партнеры наслаждались выходным. Вчера Коста был допущен к тренировкам с основной командой.