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«Челси» оштрафовал Косту на 185 тысяч фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Челси, Коста Диего
Сегодня, 19:40 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, нападающий «Челси» Диего Коста был оштрафован лондонским клубом, прежде чем форвард приступил к тренировкам в основной группе команды.

Сообщается, что футболист сборной Испании заплатил 185 тысяч фунтов штрафа за ссору с наставником «синих» Антонио Конте, которая обернулась для Косты непопаданием в заявку команды на матч 21-го тура АПЛ против «Лестер Сити».

После этого нападающий тренировался индивидуально, в то время как его партнеры наслаждались выходным. Вчера Коста был допущен к тренировкам с основной командой.

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