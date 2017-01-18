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МЮ и «Лион» согласовали трансфер Депая

Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Лион, Депай Мемфис
Сегодня, 20:24 | Источник: твиттер Get French Football News | Редакция: Антон Белюсь

По информации французских СМИ, «Манчестер Юнайтед» и «Лион» достигли соглашения на предмет суммы трансфера во французский клуб вингера «красных дьяволов» Мемфиса Депая.

Детали вероятного перехода должны стать известны в ближайшее время.

Напомним, что ранее МЮ отклонил предложение «Лиона» в размере 15 млн евро за Депая, но главный тренер французского клуба Бруно Женезио заявил, что это не последняя их попытка приобрести игрока «красных дьяволов».

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