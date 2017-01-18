«Лацио» - «Дженоа»: стартовые составы
Сегодня, 22:12 | Источник: Твиттер ФК "Лацио" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Дженоа».
«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Уоллес, Худт, Лукаку, Пароло, Билья, Лулич, Ломбарди, Джорджевич, Андерсон.
«Дженоа»: Ламанна, Кофи, Бурдиссо, Окампос, Орбан, Лазович, Муньос, Пандев, Ригони, Пинилья, Лашальт.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что ранее «Дженоа» арендовал у «Лацио» полузащитника Данило Катальди.
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