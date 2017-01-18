Рейтинг@Mail.ru

«Лацио» - «Дженоа»: стартовые составы

Матч: ЛациоЛацио-:-ДженоаДженоа
Начало матча: Сегодня, 23:00
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:12 | Источник: Твиттер ФК "Лацио" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Дженоа». 

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Уоллес, Худт, Лукаку, Пароло, Билья, Лулич, Ломбарди, Джорджевич, Андерсон.

«Дженоа»: Ламанна, Кофи, Бурдиссо, Окампос, Орбан, Лазович, Муньос, Пандев, Ригони, Пинилья, Лашальт.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что ранее «Дженоа» арендовал у «Лацио» полузащитника Данило Катальди.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:16
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:16
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:21 «Реал» огласил стартовый состав на матч с «Сельтой» 2
21:56 «Плимут Аргайл» - «Ливерпуль»: Коутиньо и Старридж выйдут с первых минут 1
21:39 Роналдо открыл футбольную академию в Гонконге 10
20:58 Видео Габону не хватило гола Обамеянга для победы над Буркина-Фасо 6
19:40 «Челси» оштрафовал Косту на 185 тысяч фунтов 14
18:07 Последнее интервью Месси оказалось выдуманным 77
17:57 Раньери включён в Зал славы итальянского футбола 10
14:57 Marca включила Аршавина в топ-10 футболистов, никогда не игравших на ЧМ 104
13:58 Хаби Алонсо летом завершит карьеру 22
12:16 В Кампоаморе, где ЦСКА проводит сбор, впервые за 15 лет пошел снег 54
все материалы по этой теме
Турниры