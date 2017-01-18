Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Дженоа».

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Уоллес, Худт, Лукаку, Пароло, Билья, Лулич, Ломбарди, Джорджевич, Андерсон.

«Дженоа»: Ламанна, Кофи, Бурдиссо, Окампос, Орбан, Лазович, Муньос, Пандев, Ригони, Пинилья, Лашальт.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что ранее «Дженоа» арендовал у «Лацио» полузащитника Данило Катальди.