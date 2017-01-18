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Неймар и Суарес поиздевались над Пике на тренировке «Барселоны»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Неймар, Суарес Луис, Пике Жерар
Сегодня, 22:39 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающие «Барселоны» Неймар и Луис Суарес, судя по всему, не любят, когда тренировки команды проходят в серьезной атмосфере.

Самый дорогой футболист мира по версии CIES на своей странице в сети Instagram выложил видео, где пара атакующих игроков каталонского клуба подтрунивает над защитником «сине-гранатовых» Жераром Пике.

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