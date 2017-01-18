Неймар и Суарес поиздевались над Пике на тренировке «Барселоны»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Неймар, Суарес Луис, Пике Жерар
Сегодня, 22:39 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающие «Барселоны» Неймар и Луис Суарес, судя по всему, не любят, когда тренировки команды проходят в серьезной атмосфере.
Самый дорогой футболист мира по версии CIES на своей странице в сети Instagram выложил видео, где пара атакующих игроков каталонского клуба подтрунивает над защитником «сине-гранатовых» Жераром Пике.
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Это хорошо когда в команде оптимистичный настрой.
Суарес и Неймар молодцы.
Это хорошо когда в команде оптимистичный настрой.
Суарес и Неймар молодцы.
Куда смешней когда 80-килограммового мужика откачивают после контакта с зажигалкой пластмассовой.
https://www.youtube.com/watch?v=sTzun4noQfk
https://www.youtube.com/watch?v=s_hN-HkoBf0
в шутке рождается коллективный дух команды Барселоны
P.S. Им Тёмы Дзюба просто не хватает...
Это хорошо когда в команде оптимистичный настрой.
Суарес и Неймар молодцы.
Если бы над Роном так пошутили, то он бы упал и просил пенальти.