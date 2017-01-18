Неймар и Суарес поиздевались над Пике на тренировке «Барселоны»

Нападающие «Барселоны» Неймар и Луис Суарес, судя по всему, не любят, когда тренировки команды проходят в серьезной атмосфере.

Самый дорогой футболист мира по версии CIES на своей странице в сети Instagram выложил видео, где пара атакующих игроков каталонского клуба подтрунивает над защитником «сине-гранатовых» Жераром Пике.