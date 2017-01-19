«Реал» потерял Карвахаля на месяц

Мадридский «Реал» не сможет рассчитывать на своего защитника Даниэля Карвахаля в ближайший месяц.

Сообщается, что футболист травмировал бедро в недавнем матче 18-го тура Ла Лиги против «Севильи» и рискует пропустить даже первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», который состоится 15 февраля.