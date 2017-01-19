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«Лацио» разобрался с «Дженоа»

Матч: ЛациоЛацио4 : 2ДженоаДженоа
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 1/8 финала Кубка Италии «Лацио», пощекотав своим болельщикам нервы, переиграл «Дженоа».

Рим, стадион «Олимпико»

«Лацио» – «Дженоа» – 4:2 (2:2)
Голы: Джорджевич 20, Худт 31, Милинкович-Савич 70, Иммобиле 75 - Пинилья 40, Пандев 44
Нереализованный пенальти: Андерсон 29 (вратарь)

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Уоллес, Худт, Лукаку, Пароло (Мурджа 79), Билья, Лулич, Ломбарди (Милинкович-Савич 59), Джорджевич (Иммобиле 56), Андерсон.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Дженоа»: Ламанна, Кофи, Бурдиссо, Окампос (Нинкович 67), Орбан (Джентилетти 73), Лазович, Муньос, Пандев, Ригони (Нтчам 85), Пинилья, Лашальт.
Главный тренер: Иван Юрич.

Предупреждения: Габаррон 58, Лулич 60, Джентилетти 76

Судья: Антонио Дамато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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