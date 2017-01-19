«Лацио» разобрался с «Дженоа»

В поединке 1/8 финала Кубка Италии «Лацио», пощекотав своим болельщикам нервы, переиграл «Дженоа».

Рим, стадион «Олимпико»

«Лацио» – «Дженоа» – 4:2 (2:2)

Голы: Джорджевич 20, Худт 31, Милинкович-Савич 70, Иммобиле 75 - Пинилья 40, Пандев 44

Нереализованный пенальти: Андерсон 29 (вратарь).

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Уоллес, Худт, Лукаку, Пароло (Мурджа 79), Билья, Лулич, Ломбарди (Милинкович-Савич 59), Джорджевич (Иммобиле 56), Андерсон.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Дженоа»: Ламанна, Кофи, Бурдиссо, Окампос (Нинкович 67), Орбан (Джентилетти 73), Лазович, Муньос, Пандев, Ригони (Нтчам 85), Пинилья, Лашальт.

Главный тренер: Иван Юрич.

Предупреждения: Габаррон 58, Лулич 60, Джентилетти 76

Судья: Антонио Дамато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.