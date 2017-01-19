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Тукманов: «Молло? В России не хватает чистоты в трансферах»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Сент-Этьен, Крылья Советов, Торпедо М, Молло Йоан, Тукманов Александр , Новосельцев Иван
Сегодня, 01:16 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал ситуацию вокруг трансфера полузащитника Йона Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит»:

«Трансфер Новосельцева из „Ростова“ в „Зенит“ принес „Торпедо“ мелочевку – несколько десятков тысяч рублей. Это все, чем мы можем похвастаться от сделки по бывшему нашему футболисту. Но мы ничего не могли поделать. Вызывает удивление, что футболист сборной России оценивается в 1 миллион рублей.

По трансферу Молло в „Зенит“ мне тяжело судить и оценивать его реальную стоимость. Считаю, что у нас не хватает чистоты в трансферах. Но это не только беда России, такие случаи происходят по всему миру. Я на первый план всегда ставлю моральный аспект».

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