Тукманов: «Молло? В России не хватает чистоты в трансферах»

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал ситуацию вокруг трансфера полузащитника Йона Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит»:

«Трансфер Новосельцева из „Ростова“ в „Зенит“ принес „Торпедо“ мелочевку – несколько десятков тысяч рублей. Это все, чем мы можем похвастаться от сделки по бывшему нашему футболисту. Но мы ничего не могли поделать. Вызывает удивление, что футболист сборной России оценивается в 1 миллион рублей.

По трансферу Молло в „Зенит“ мне тяжело судить и оценивать его реальную стоимость. Считаю, что у нас не хватает чистоты в трансферах. Но это не только беда России, такие случаи происходят по всему миру. Я на первый план всегда ставлю моральный аспект».