Спортивный директор «Андерлехта»: «Сесть за стол переговоров с русскими уже сложно»

Спортивный директор «Андерлехта» Херман ван Холсбек прокомментировал информацию об интересе бельгийского клуба к защитнику «Зенита» Николасу Ломбертсу:

«Следим ли мы за Ломбертсом? Я бы соврал, если бы сказал, что это не так. Но мы не питаем никаких иллюзий. Из своего опыта я знаю, что переговоры с русскими вести очень трудно. Сесть за стол переговоров уже достаточно сложно. Конечно, мы используем возможность, если она появится. Но сейчас нет ничего конкретного».

Ранее агент 31-летнего бельгийца Сантуш Вернхлуст отметил, что «Зенит» просит за Ломбертса слишком большую сумму.