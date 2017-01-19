Рейтинг@Mail.ru

Спортивный директор «Андерлехта»: «Сесть за стол переговоров с русскими уже сложно»

Соккер.Ру // Бельгия. Про-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Андерлехт, Зенит, Ломбертс Николас
Сегодня, 01:55 | Источник: voetbalkrant.com | Редакция: Павел Молочный

Спортивный директор «Андерлехта» Херман ван Холсбек прокомментировал информацию об интересе бельгийского клуба к защитнику «Зенита» Николасу Ломбертсу:

«Следим ли мы за Ломбертсом? Я бы соврал, если бы сказал, что это не так. Но мы не питаем никаких иллюзий. Из своего опыта я знаю, что переговоры с русскими вести очень трудно. Сесть за стол переговоров уже достаточно сложно. Конечно, мы используем возможность, если она появится. Но сейчас нет ничего конкретного».

Ранее агент 31-летнего бельгийца Сантуш Вернхлуст отметил, что «Зенит» просит за Ломбертса слишком большую сумму.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:52 Агент Шоу: «Я зол на журналистов: Люк счастлив в МЮ, а в клубе довольны игроком» 1
22:25 Симеоне: «Гризманн? Я никого не удерживаю в „Атлетико“» 5
20:58 Байи: «Хочу выступать за „Манчестер Юнайтед“ до конца карьеры» 6
20:38 Нападающий «Боруссии» Дембеле недоволен судейством в матчах Бундеслиги 6
20:02 Фото Ван Бастен предлагает заменить послематчевые пенальти аналогом хоккейных буллитов 62
19:52 Галлиани: «Деулофеу? „Эвертон“ требует аренду с обязательством выкупа, это не для нас» 1
18:30 Дзанетти: «Надеюсь, что борьба за Скудетто будет идти до самого конца» 13
18:20 Энрике: «Я пошёл к мосту» 25
17:25 Анчелотти: «Не каждый сможет работать главным тренером в „Реале“» 23
17:13 Робби Кин может продолжить карьеру в Чемпионшипе 2
все материалы по этой теме
Турниры