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Жирков: «Наверное, второе место „Зенита“ на данном этапе – не так уж и плохо»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Спартак М, Жирков Юрий
Сегодня, 03:00 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков полагает, что текущее второе место его команды в РФПЛ не является большой проблемой для «Зенита», и в итоге он сможет выиграть чемпионат:

«Наверное, второе место на данном этапе – не так уж плохо. Поначалу мы почти не теряли очки. А потом… Может усталость накопилась. Были тяжелые матчи через два-три дня. Жаль, на каком-то отрезке получил небольшое повреждение от удара. Немного мучился из-за этого.

Разрывы между первым-вторым местом и побольше бывали, это не мешало их ликвидировать. Вот и мы должны наверстать упущенное и все-таки вырвать золото».

Жирков также ответил на вопрос, рассчитывает ли он сыграть на домашнем чемпионате мира.

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