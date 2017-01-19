Жирков: «Наверное, второе место „Зенита“ на данном этапе – не так уж и плохо»

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков полагает, что текущее второе место его команды в РФПЛ не является большой проблемой для «Зенита», и в итоге он сможет выиграть чемпионат:

«Наверное, второе место на данном этапе – не так уж плохо. Поначалу мы почти не теряли очки. А потом… Может усталость накопилась. Были тяжелые матчи через два-три дня. Жаль, на каком-то отрезке получил небольшое повреждение от удара. Немного мучился из-за этого.

Разрывы между первым-вторым местом и побольше бывали, это не мешало их ликвидировать. Вот и мы должны наверстать упущенное и все-таки вырвать золото».

Жирков также ответил на вопрос, рассчитывает ли он сыграть на домашнем чемпионате мира.