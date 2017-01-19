«Кристал Пэлас» хочет купить Дэвиса за 10 млн фунтов

После неудачной попытки подписать защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс переключил свое внимание на защитника «Тоттенхэма» Бена Дэвиса.

Как сообщает источник, за 23-летнего игрока «шпор» «орлы» готовы выложить порядка 10 млн фунтов.

Отметим, что Эллардайс изначально хотел приобрести защитника Патрика ван Анхольта, вместе с которым они работали в «Сандерленде», но переговоры по игроку завершились ничем.