«Кристал Пэлас» хочет купить Дэвиса за 10 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Тоттенхэм, Дэвис Бен, Эвра Патрис, Эллардайс Сэм , Ван Анхольт Патрик
Сегодня, 05:58 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
После неудачной попытки подписать защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс переключил свое внимание на защитника «Тоттенхэма» Бена Дэвиса.
Как сообщает источник, за 23-летнего игрока «шпор» «орлы» готовы выложить порядка 10 млн фунтов.
Отметим, что Эллардайс изначально хотел приобрести защитника Патрика ван Анхольта, вместе с которым они работали в «Сандерленде», но переговоры по игроку завершились ничем.
Другие материалы по теме:
00:47 Слухи «Реал» и МЮ претендуют на Доннарумму 4
00:26 Слухи МЮ продаст Депая в «Лион» за 16.5 млн евро 2
Вчера
20:24 Слухи МЮ и «Лион» согласовали трансфер Депая 13
16:36 Слухи «Барселона» не продаст Турана дешевле 30 млн евро 13
16:20 Слухи «Ливерпуль» следит за Берарди 6
Или войдите через